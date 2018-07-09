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Минпромторг готов рассмотреть меры дополнительной поддержки автопрома в Подмосковье

Экономика и бизнес
9 июля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что у региона имеется потенциал развития автомобильной индустрии

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Потенциал развития автомобильной индустрии в Московской области существует, и Минпромторг готов рассмотреть варианты дополнительной государственной поддержки в случае, если от региона поступят конкретные предложения. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

"Смотря что мы закладываем в термин "кластер". Если это то, что предусматривает дополнительные меры государственной поддержки, то мы готовы рассматривать предложения, которые будут сформулированы Московской областью. Что касается в целом потенциала автомобильной индустрии Московской области, он точно есть", - сказал Мантуров, комментируя создание автомобильного кластера в Московской области.

В декабре 2017 года стало известно, что автоконцерн BMW рассматривает возможность локализовать производство в Московской области. Автоконцерн Daimler (производитель Mercedes) в прошлом году уже начал возводить свой первый в России завод в Подмосковье, в промзоне "Есипово". Инвестиции в проект оценивались в €300 млн евро, производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год. Первые автомобили должны сойти с конвейера в первом полугодии 2019 года.

Японская Hino (является частью Toyota Group) также заявила о планах начать производство крупноузловой сборки грузовых автомобилей на территории Московской области в 2019 году. Компания намерена вложить в производство в Подмосковье около $17 млн, локализовав производство в Химках. Производственная мощность составит около 2 тыс. единиц в год.

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