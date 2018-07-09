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Китай объявил о крупнейшем с начала года повышении цен на бензин и дизельное топливо

Экономика и бизнес
9 июля, 14:33 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 9, июля. /ТАСС

Корректировка цен связана с увеличением стоимости нефти марок Brent и WTI на мировом рынке

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© REUTERS/Toru Hanai

ШАНХАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил о повышении цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке страны. Соответствующее уведомление размещено в понедельник на сайте ведомства.

Согласно постановлению, со вторника стоимость одной тонны бензина повышается на 270 юаней ($40,7), а дизельного топлива - на 260 юаней ($39,2). После корректировки цены тонна бензина будет стоить от 9065 до 9505 юаней (от $1367 до $1433), а дизельное топливо будет продаваться по цене от 8140 юаней до 8480 юаней (от $1227 до $1279). Цены на данные виды энергоносителей отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие цены после корректировки установлены в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок сырой нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней, и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.

В заявлении ведомства указывается, что трем крупнейшим нефтяным компаниям страны CNPC, Sinopec и CNOOC предписано обеспечить бесперебойность производства и поставок бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также стабильность цен на эти энергоносители с учетом действующего государственного механизма их формирования. Нынешнее повышение цен, подчеркивают местные СМИ, стало восьмым по счету и самым масштабным с начала текущего года.

Данная корректировка цен связана с увеличением стоимости нефти марок Brent и WTI на мировом рынке. Местное экспертное сообщество полагает, что увеличение мировых цен на нефть связано с тем, что утвержденный недавно странами ОПЕК рост объемов добычи нефти во втором полугодии оказался ниже рыночных ожиданий.

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