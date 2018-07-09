Единороссы передали Минтруду более 140 вопросов из регионов по пенсионной реформе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" передали в Министерство труда и социальной защиты РФ более 140 вопросов избирателей по пенсионной реформе, собранных в ходе региональной недели. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замруководителя фракции думских единороссов по законотворческой деятельности Андрей Исаев.

"В течение региональной недели мы собрали наиболее злободневные, острые вопросы, их более 140, они переданы в Министерство труда", - сказал он по итогам расширенного заседания президиума фракции, которое состоялось в Госдуме при участии главы Минтруда Максима Топилина.

Исаев добавил, что "с сегодняшнего дня единороссы будут работать с Минтрудом в ежедневном режиме, в режиме горячей линии".