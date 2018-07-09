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Единороссы передали Минтруду более 140 вопросов из регионов по пенсионной реформе

Экономика и бизнес
9 июля, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Представители партии впредь будут работать с ведомством в ежедневном режиме

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" передали в Министерство труда и социальной защиты РФ более 140 вопросов избирателей по пенсионной реформе, собранных в ходе региональной недели. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замруководителя фракции думских единороссов по законотворческой деятельности Андрей Исаев.

"В течение региональной недели мы собрали наиболее злободневные, острые вопросы, их более 140, они переданы в Министерство труда", - сказал он по итогам расширенного заседания президиума фракции, которое состоялось в Госдуме при участии главы Минтруда Максима Топилина.

Исаев добавил, что "с сегодняшнего дня единороссы будут работать с Минтрудом в ежедневном режиме, в режиме горячей линии".

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"Единая Россия" Пенсионная реформа
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Топилин, Максим Анатольевич Исаев, Андрей Константинович
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