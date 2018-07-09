ФАС: до 25% муниципальных предприятий Псковской области могут быть ликвидированы

ПСКОВ, 9 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Примерно четверть муниципальных предприятий (МП) Псковской области, работающих в сфере рекламы, строительства и на других высококонкурентных рынках, могут быть ликвидированы. Об этом сообщила ТАСС руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

"Мы сейчас проводим анализ всех предприятий и хотим предложить губернатору рассмотреть вопрос о ликвидации неэффективных и ненужных нашему обществу МП. Предложим там, где есть конкурентный рынок, сократить ГП и МП, ликвидировать и перераспределить расходы [из бюджета на их содержание] в пользу социальных МП. У нас есть вопросы к 20-25% МП [Псковской области], которые можно было бы ликвидировать. Конкурентные рынки - это, например, вся стройка, рекламный бизнес, большой вопрос к редакциям газет, насколько целесообразна поддержка их в виде субсидий из бюджета, потому как они конкурируют на рынке", - пояснила собеседница агентства.

Милонаец также уточнила, что на сегодняшний день в Псковской области действует 9 государственных предприятий и порядка 75 муниципальных организаций. По словам руководителя управления региональной ФАС, перед ведомством поставлена задача "убрать государственные и муниципальные предприятия с рынков, где есть бизнес".

"То есть расчищаем для бизнеса вот эти ГУПы, МУПы, которые просто откусывают кусок пирога от бизнеса, а при этом большинство из них как правило неэффективны на конкурентных рынках", - сказала Милонаец.

Собеседница агентства также напомнила, что согласно указу президента РФ, на каждом товарном рынке должно быть "не менее трех хозяйствующих субъектов, то есть рынок [нужно] демонополизировать и посмотреть - где не хватает субъектов, туда отдать эти субсидии, субвенции".

"Например, мы имеем в Пскове муниципальное предприятие "Центр социологии и маркетинга", которое занимается рекламным, выставочным бизнесом. Мы говорим, что рынок рекламы, маркетинга и выставок более чем высококонкурентен, и город не должен в нем участвовать. А все затраты, субсидии, которые мы тратим на ненужные МП, мы лучше отдадим муниципальным предприятиям в социальной сфере, где нет конкуренции", - сказала Милонаец.