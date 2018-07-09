ТМК и разработчик приложений SAP планируют открыть центр инноваций в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Разработчик корпоративных приложений SAP, Трубная металлургическая компания (ТМК) и Уральский федеральный университет (УрФУ) в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписали соглашение о планах по открытию в вузе лаборатории для разработки инновационных решений для металлургических компаний. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе УрФУ.

"SAP, ТМК и УрФУ заключили соглашение, в котором выразили намерение открыть в вузе инновационную лабораторию SAP Next-Gen Lab. Планируется, что студенческо-преподавательские коллективы будут разрабатывать и тестировать решения для металлургических компаний с использованием новейших технологий: блокчейна, промышленного интернета вещей, дополненной реальности, машинного обучения и компьютерного зрения. Предполагается, что ключевым постановщиком задач для проектов лаборатории станет ТМК", - говорится в сообщении.

Для работы над проектами лабораторию предполагается оснастить необходимым техническим оборудованием при поддержке SAP. "Первое направление - разработка проектов на базе видеораспознавания для того, чтобы следить за качеством продукции, маркировкой на товаре, а также работать над промышленной безопасностью и охраной труда. Второе направление - распознавание и анализ текста для интеллектуальной сверки счетов и прогноза ликвидности. Третье - проекты на базе промышленного интернета вещей и дополненной реальности для создания цифровых двойников и эффективного обслуживания и ремонта оборудования", - уточнили в пресс-службе.

SAP Next-Gen Lab - это инициатива Университетского альянса SAP. На базе университетов создаются инновационные лаборатории, в которых студенты работают над реальными проектами, задачи командам ставят клиенты и партнеры SAP. Во всем мире открыто уже более 80 таких лабораторий, восемь из которых - на российских образовательных площадках.

SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно- исследовательских центра в России и США.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.