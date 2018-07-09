ЕС пока не принял мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку - 2" из-за разногласий

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза пока не приняли мандат на переговоры с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2" из-за разногласий. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина в Брюсселе.

"Что касается "Северного потока - 2", то пока мало хорошего, к сожалению. Еврокомиссия добивается мандата, но, к сожалению, у нас до сих пор некоторые страны с совершенно разными мнениями", - сказал он.

Туск в очередной раз подчеркнул, что строительство этого газопровода противоречит интересам Евросоюза. "Он противоречит нашим стратегическим интересам, безопасности, правилам ЕС", - заявил глава Евросовета.

Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов, в очередной раз заявил, что "Северный поток - 2" - "это не коммерческий, а геополитический проект", который направлен на то, чтобы "оставить Украину без доходов от транзита газа и взять от ЕС более $20 млрд за строительство инфраструктуры, что сделает Европу более зависимой от России". "Мы пытаемся всеми инструментами остановить этот проект, не допустить зависимости ЕС от газа из РФ. Это в интересах Польши, балтийских и скандинавских стран, всего ЕС и мира", - считает Порошенко.

"Северный поток - 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.