ХМАО представил инвестпредложения на 126 млрд рублей на выставке ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югра представило инвестиционные предложения на сумму в 126 млрд рублей на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге. Об этом в понедельник сообщили в департаменте общественных и внешних связей правительства региона.

"Спектр инвестиционных предложений Югры, представленный на выставке "Иннопром-2018", весьма широк. Здесь представлены проекты по производству металлоконструкций, химических реагентов, комплектующих для нефтедобычи, стройматериалов, пошиву спецодежды и многое другое. Общий объем инвестиционных предложений составляет 126,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В первый день ИННОПРОМа заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев провел переговоры немецкой с компанией Siempelkamp, которая поставляет комплектующие для деревообрабатывающей промышленности.

"Разговор шел о модернизации лесопромышленного комплекса. Так, обсуждалась модернизация завода по производству ЛВЛ-бруса [конструкционный материал для строительства объектов], принадлежащего Югорскому лесопромышленному холдингу. Забозлаев предложил представителям компании оценить возможность проведения аудита завода в поселке Мортка Кондинского района. Представители Siempelkamp выразили готовность к такой работе", - сообщили в департаменте.

На площадке Уральской торгово-промышленной палаты Забозлаев проведет презентацию инвестиционного и экспортного потенциала ХМАО для руководителей делегаций правительства и провинций КНР.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.