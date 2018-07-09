Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ХМАО представил инвестпредложения на 126 млрд рублей на выставке ИННОПРОМ

Экономика и бизнес
9 июля, 18:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Регион показал проекты по производству металлоконструкций, химических реагентов и комплектующих для нефтедобычи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югра представило инвестиционные предложения на сумму в 126 млрд рублей на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге. Об этом в понедельник сообщили в департаменте общественных и внешних связей правительства региона.

"Спектр инвестиционных предложений Югры, представленный на выставке "Иннопром-2018", весьма широк. Здесь представлены проекты по производству металлоконструкций, химических реагентов, комплектующих для нефтедобычи, стройматериалов, пошиву спецодежды и многое другое. Общий объем инвестиционных предложений составляет 126,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В первый день ИННОПРОМа заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев провел переговоры немецкой с компанией Siempelkamp, которая поставляет комплектующие для деревообрабатывающей промышленности.

"Разговор шел о модернизации лесопромышленного комплекса. Так, обсуждалась модернизация завода по производству ЛВЛ-бруса [конструкционный материал для строительства объектов], принадлежащего Югорскому лесопромышленному холдингу. Забозлаев предложил представителям компании оценить возможность проведения аудита завода в поселке Мортка Кондинского района. Представители Siempelkamp выразили готовность к такой работе", - сообщили в департаменте.

На площадке Уральской торгово-промышленной палаты Забозлаев проведет презентацию инвестиционного и экспортного потенциала ХМАО для руководителей делегаций правительства и провинций КНР.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Свердловская область Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия Германия Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
3
Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами
4
Биография экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Подозреваемый в убийстве четырехлетнего мальчика в Грузии указал на место его захоронения
7
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!