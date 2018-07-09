Ифляционные ожидания россиян в июне выросли из-за увеличения цен на бензин

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в июне выросли на фоне увеличения цен на бензин. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

Это самый высокий уровень инфляционных ожиданий на ближайший год с сентября-октября прошлого года.

"В июне 2018 года инфляционные ожидания населения на год вперед и наблюдаемая инфляция ожидаемо выросли. Одна из основных причин - рост цен на бензин. Такая динамика инфляционных ожиданий подтверждает их высокую чувствительность к разовым колебаниям цен на отдельные товары", - говорится в комментарии регулятора.

Согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу ЦБ, в июне инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли до 9,8% против 8,2% в мае. При этом доля респондентов, отметивших очень сильный рост цен на бензин, в июне практически удвоилась.

По данным Росстата, в июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо: бензин различных марок прибавил в цене 1,8-2,1%, дизельное топливо - 1,9%, газовое моторное топливо - 7,1%.

При этом инфляция в России в июне 2018 г. разогналась до 0,5% против 0,4% месяцем ранее, рост потребительских цен в годовом выражении по итогам июня замедлился и составил 2,3% против 2,4% в мае.

Опрос "инФОМ" проводился с 8 по 18 июня 2018 года в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

Стремительный рост

С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля.

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Первые сообщении о прекращении роста цен на бензин после его весеннего стремительного подорожания появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал, наконец, дешеветь впервые с конца марта.