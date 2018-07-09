Политех Петербурга разработает для "КамАЗа" технологии на базе искусственного интеллекта

ТАСС, 9 июля. Инжиниринговый офис "КамАЗа", созданный в начале 2018 года на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, разработает технологии проектирования на базе искусственного интеллекта для производства большегрузного транспорта. Об этом сообщил ТАСС проректор вуза по перспективным проектам и соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков в кулуарах выставки ИННОПРОМ-2018.

"С главным конструктором ["КамАЗа" Данисом] Валеевым достигнуты очень впечатляющие результаты, которых буквально несколько месяцев назад у "КамАЗа" еще не было. Это внедрение передовых производственных технологий, новых технологий проектирования с элементами искусственного интеллекта", - рассказал Боровков.

Он отметил, что ведется работа над созданием универсальной модульной платформы для строительства пассажирского транспорта - автобусов, троллейбусов и электробусов.

"Это фактически диверсификация производства, и "КамАЗ" заинтересован в том, чтобы выйти на новые рынки. Сроки выхода техники на рынок - это где-то три года. Модульная платформа, в которую будут интегрироваться разные движители - электрические двигатели, и двигатели внутреннего сгорания, и гибриды. Соответственно если мы построим автобус [вместимостью] от 18 до 180 человек, он, как матрешка, будет собираться в зависимости от региона, от города или [если зона его использования] между городами, проселочной дороги, и подвеска будет это все учитывать, движители будут это все учитывать", - пояснил Боровков.

Он добавил, что все проекты выполняются с учетом технологических возможностей предприятия, чтобы все наработки ученых политеха могли быть применены на заводе. "КамАЗа" в модернизацию производства готов своевременно вкладывать деньги, но с открытыми глазами, понимая, во что нужно вложить, чтобы запустить это производство", - сказал проректор.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.