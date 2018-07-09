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Петербургский политех планирует сотрудничать с ОСК в области применения композитов

Экономика и бизнес
9 июля, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В рамках работы в консорциуме ОСК укажет ученым политеха на те направления, которые требуют инновационных решений, а сотрудники университета предложат свои конструкторские находки

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ТАСС, 9 июля. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого готов сотрудничать с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) по вопросам борьбы с вибрацией на подводных лодках, применения композитных материалов и вопросам технического оснащения кораблей и судов. Об этом сообщил ТАСС проректор вуза по перспективным проектам и соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков в кулуарах выставки "Иннопром-2018".

Ранее сообщалось, что ОСК планирует войти в консорциум центра НТИ "Передовые производственные технологии", созданного на базе Петербургского политеха.

"Мы провели совещание, встречу с вице-президентом ОСК Дмитрием Колодяжным и мы готовы принять президента ОСК Рахманова Алексея Львовича у нас в политехническом университете, чтобы показать технологии проектирования, которые применимы для судостроения и кораблестроения и решения ряда задач, связанных с актуальными задачами кораблестроения. Это могут быть в некоторых случаях [вопросы] снижения вибрации, если иметь ввиду атомный подводный флот, это применение композитов в надстройках судов и многие другие задачи, связанные с оборудованием, которое представлено на кораблях и судах", - рассказал ТАСС Боровков.

Также он отметил, что в рамках работы в консорциуме ОСК будет указывать ученым политеха на те направления, которые требуют инновационных решений, а сотрудники университета будут предлагать свои конструкторские находки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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