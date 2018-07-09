Эксперт: южнокорейские "умные заводы" могут активизировать машиностроение в РФ

СЕУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Южной Кореи в области "умных заводов" могло бы активизировать машиностроение и производство в России. Об этом заявил в понедельник управляющий директор компании Hyundai Wia Хон Чжин Ёе в ходе форума "Корейско-российское сотрудничество в эпоху четвертой промышленной революции" в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

По мнению управляющего директора Hyundai WIA, одним из перспективных направлений сотрудничества двух стран могло бы стать создание "умных заводов". Это полностью автоматизированные производства, компоненты которых связаны друг с другом и заказчиком через интернет. По словам Хон Чжин Ёна, высказывания которого проводят организаторы мероприятия - Ассоциация международной торговли Республики Корея (KITA), внедрение таких технологий в РФ "смогло бы оживить российскую машиностроительную отрасль". Он высоко оценил имеющийся потенциал для сотрудничества двух стран в эпоху четвертой промышленной революции.

Российские мозги, южнокорейские мощности

Выступая на открытии форума, президент KITA Ким Ён Чжу подчеркнул, что возлагает большие надежды на синергетическое сотрудничество России, традиционно сильной в таких областях, как аэрокосмические разработки и искусственный интеллект, с Республикой Корея, обладающей превосходными производственными мощностями.

С южнокорейской стороны с докладами выступили представители таких ведущих компаний, как Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Doosan Infracore, POSCO ICT, Hyundai Wia.

Докладчики отмечали, что Южная Корея уже сейчас активно использует современные технологии, особенно в сфере управления и контроля производства. По мнению корейских специалистов, существует "множество замечательных возможностей для сотрудничества России и Кореи", учитывая особенности и преимущества двух стран.

К новым технологическим вершинам

С российской стороны с докладами выступили президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, генеральный конструктор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Юрий Шмотин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Они отмечали, что Россия заинтересована в сотрудничестве с корейскими предприятиями в таких наукоемких областях, как робототехника, безопасность, технология распознания звуков и изображений и т. д. Вместе специалисты двух стран могли бы достигнуть новых технологических вершин, считают российские представители.

В форуме также приняли участие министр промышленности и торговли Республики Корея Пэк Ун Гю, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, посол Южной Кореи в России У Юн Гын, а также около 700 предпринимателей из обеих стран.