Замглавы ФАС отметил опыт Пензенской области по развитию конкуренции

ПЕНЗА, 9 июля. /ТАСС/. Соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и правительством Пензенской области по развитию конкуренции в регионе подписано в понедельник в Пензе, передает корреспондент ТАСС.

"Соглашение важно с точки зрения реализации указа президента, которым в конце 2017 года утвержден стандарт развития конкуренции. ФАС готова оказать всю необходимую поддержку и помощь для достижения целевых показателей", - отметил перед подписанием соглашения замруководителя ФАС Виталий Королев.

До конца года российские регионы должны разработать дорожные карты по развитию конкуренции в различных отраслях экономики. Каждый субъект должен выбрать как минимум 33 из 41 отрасли (80%), где планируется снижать долю госсектора и увеличивать долю частного бизнеса. "У вас уже подготовлены целевые показатели [по развитию конкуренции], что отличает вас от тех регионов, которые я успел посетить", - добавил Королев.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что в регионе разработан перечень приоритетных и социально значимых направлений по развитию конкуренцию и дорожная карта по его реализации. "Она содержит 46 мероприятий и 46 целевых показателей развития конкурентной среды в регионе. По итогам 2017 реализовано 100% запланированных мероприятий, достигнуто 98% показателей", - уточнил глава региона.

В частности, дорожная карта предусматривает развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного и дополнительного образования, в сфере медицины, ЖКХ, пассажирских перевозок, услуг связи и по другим направлениям. К числу важнейших целевых показателей относится увеличение доли закупок у малого и среднего бизнеса (до 25% от общей стоимости всех закупок по итогам 2018 года).

Белозерцев также отметил, что в ряде отраслей есть сложности с развитием конкуренции. "Есть проблемные вопросы в сфере торговли, транспорта, рекламы, в сфере ресурсоснабжения. И в муниципальных образования при подготовке конкурсной документации бывают нарушения, тогда мы обращаемся к вашим коллегам [из ФАС], которые участвуют в наших мероприятиях, привлекаем представителей бизнеса, глав муниципальных образований и разбираем эти нарушения, чтобы другие их не повторяли", - сказал губернатор.

Национальный план развития конкуренции

В декабре 2017 года президент РФ утвердил национальный план развития конкуренции. В апреле 2018 года на заседании Госсовета был определен перечень отраслей, где необходимо развивать конкуренцию. В их числе оказались сферы строительства, здравоохранения, ЖКХ и другие.