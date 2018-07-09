Суд принял иск компании группы "Росгосстрах" к "РГС-жизнь" на 481 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск компании "Капитал перестрахование" ("Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") к "РГС жизнь" на 481 млн рублей, следует из картотеки суда. Заседание пройдет 27 августа. Третьим лицом по спору указан Банк России.

"Капитал Ре" требует признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг компании-банкрота "РГС-Недвижимость", который группа "Росгосстрах" рассматривает как попытку вывода активов группы, пояснял ранее ТАСС представитель "Росгосстраха".

По его словам, в конце лета 2017 года ЗАО "Капитал Перестрахование" уплатило ООО "СК "РГС-Жизнь" 481 млн рублей за облигации находившегося в предбанкротном состоянии эмитента - ООО "РГС-Недвижимость". Вскоре после заключения этой сделки ООО "РГС Недвижимость" объявило дефолт по своим облигационным обязательствам, а впоследствии было признано банкротом.

По мнению истца, сделка не отвечает интересам "Капитал страхования" и "Росгосстраха" и была совершена непосредственно перед переходом контроля над группой "Росгосстрах" к банку "Открытие".

В пресс-службе "РГС-Жизнь" возражали, что оспариваемая сделка была проведена в 2017 году с учетом всех требований и норм российского законодательства на условиях, учитывающих все права и интересы сторон.

В конце июня 2018 года "РГС-Недвижимость" подала иск к "РГС-Жизни" на 1,9 млрд рублей, оспорив сделку по приобретению страховщиком жизни комплекса зданий в Калининграде. "РГС-Жизнь" считает, что подача иска - формальная процедура оспаривания сделок компанией-банкротом.

Другой иск

Арбитраж также рассматривает другой иск "Росгосстраха" к "РГС-Жизни" на 116 млрд рублей за использование товарного знака. "Росгосстрах" с 2017 года подконтролен банку "Открытие". "РГС-Жизнь" ранее также принадлежала бывшему владельцу "Росгосстраха" Данилу Хачатурову.

Хачатуров в конце 2016 года продал страховщика жизни своему партнеру Алхасу Сангулии. В апреле 2018 году хозяином "РГС-Жизни" объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.