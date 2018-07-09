Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд принял иск компании группы "Росгосстрах" к "РГС-жизнь" на 481 млн рублей

Экономика и бизнес
9 июля, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Входящая в группу "Росгосстраха" "Капитал перестрахование" требует признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг компании-банкрота "РГС-Недвижимость"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск компании "Капитал перестрахование" ("Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") к "РГС жизнь" на 481 млн рублей, следует из картотеки суда. Заседание пройдет 27 августа. Третьим лицом по спору указан Банк России.

"Капитал Ре" требует признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг компании-банкрота "РГС-Недвижимость", который группа "Росгосстрах" рассматривает как попытку вывода активов группы, пояснял ранее ТАСС представитель "Росгосстраха".

По его словам, в конце лета 2017 года ЗАО "Капитал Перестрахование" уплатило ООО "СК "РГС-Жизнь" 481 млн рублей за облигации находившегося в предбанкротном состоянии эмитента - ООО "РГС-Недвижимость". Вскоре после заключения этой сделки ООО "РГС Недвижимость" объявило дефолт по своим облигационным обязательствам, а впоследствии было признано банкротом.

По мнению истца, сделка не отвечает интересам "Капитал страхования" и "Росгосстраха" и была совершена непосредственно перед переходом контроля над группой "Росгосстрах" к банку "Открытие".

В пресс-службе "РГС-Жизнь" возражали, что оспариваемая сделка была проведена в 2017 году с учетом всех требований и норм российского законодательства на условиях, учитывающих все права и интересы сторон.

В конце июня 2018 года "РГС-Недвижимость" подала иск к "РГС-Жизни" на 1,9 млрд рублей, оспорив сделку по приобретению страховщиком жизни комплекса зданий в Калининграде. "РГС-Жизнь" считает, что подача иска - формальная процедура оспаривания сделок компанией-банкротом.

Другой иск

Арбитраж также рассматривает другой иск "Росгосстраха" к "РГС-Жизни" на 116 млрд рублей за использование товарного знака. "Росгосстрах" с 2017 года подконтролен банку "Открытие". "РГС-Жизнь" ранее также принадлежала бывшему владельцу "Росгосстраха" Данилу Хачатурову.

Хачатуров в конце 2016 года продал страховщика жизни своему партнеру Алхасу Сангулии. В апреле 2018 году хозяином "РГС-Жизни" объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
3
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
4
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
5
Отставка двух ключевых министров стала серьезным политическим тестом для Терезы Мэй
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
В Великобритании прошла церемония крещения принца Луи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!