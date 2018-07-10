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Медведев проведет заседание президиума Совета по приоритетным проектам

Экономика и бизнес
10 июля, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Участники обсудят процесс реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Здравоохранение"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщили в пресс-службе главы кабинета министров, "участники заседания обсудят ход реализации национальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Здравоохранение".

Ожидается, что в заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Максим Акимов, Ольга Голодец, Татьяна Голикова, Константин Чуйченко, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр экономического развития Максим Орешкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) Игорь Шувалов.

Нынешнее заседание президиума Совета будет вторым после формирования в мае нового состава правительства. Среди направлений стратегического развития - здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода, экология.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами о ходе разработки нацпроектов в социальной сфере назвала ожидаемый объем финансирования по ключевым проектам. Совокупный объем финансирования ключевых проектов составит более 6,5 трлн рублей. Все параметры бюджетов нацпроектов, по словам Голиковой, рассчитаны предварительно и еще будут уточняться. Они планируются на шестилетний период.

В частности, объем финансирования нацпроекта по здравоохранению оценивается в сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. При этом, по словам вице-премьера, большую часть составят ассигнования из федерального бюджета. Она также отметила, что предусмотренный существенный трансферт средств на обеспечение онкологической программы позволит обеспечить постепенный рост тарифов ОМС на лечение онкологии в регионах. При этом дефицит государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи составляет по 2018 году 65,9 млрд рублей.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Шувалов, Игорь Иванович Дитрих, Евгений Иванович Акимов, Максим Алексеевич Силуанов, Антон Германович Топилин, Максим Анатольевич Голикова, Татьяна Алексеевна Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич Чуйченко, Константин Анатольевич
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