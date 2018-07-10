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Парламент Румынии одобрил проект закона об офшорных нефтяных периметрах

Экономика и бизнес
10 июля, 2:28 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 10, июля. /ТАСС

Депутаты внесли в документ правки, которые предусматривают изменение уровня налогообложения добывающих компаний в зависимости от эволюции рыночных цен

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БУХАРЕСТ, 10 июля. /ТАСС/. Палата депутатов одобрила в понедельник проект закона об офшорных нефтяных периметрах, ужесточающий налогообложение добывающих компаний. Об этом сообщило агентство Agerpress.

За этот нормативный акт проголосовали 175 депутатов, против - 30 и воздержались 30. Ранее законопроект был одобрен Сенатом. Теперь он будет направлен на утверждение президенту, который может либо подписать его, либо вернуть в парламент с замечаниями.

Поправки, внесенные в текст депутатами, предусматривают изменение уровня налогообложения добывающих компаний в зависимости от эволюции рыночных цен, а также введение налога на дополнительные доходы этих компаний. Выступая в ходе обсуждения законопроекта, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня заявил, что "мы не можем допустить в Палате депутатов, чтобы Румыния оставалась в энергетической зависимости от русских". "Тот факт, что 50% всей продукции будет предназначено для двусторонних контрактов, а 50% - для продажи на румынском рынке, означает, что Румыния становится одной из немногих энергетически независимых стран в мире, - сказал он. - Также мы не могли допустить нулевого налогообложения дополнительных доходов, потому что нельзя, чтобы румынское государство не получало ничего".

Драгня подчеркнул необходимость найти равновесие между законным желанием румынского государства получить значительные доходы и иметь доступ к собственным ресурсам газа для румынской экономики, с одной стороны, и между законным интересом инвесторов иметь предсказуемое, стабильное законодательство и получать прибыль, - с другой, отмечает Agerpress

"Речь идет о значительном ужесточении налогового режима", - заявил, в свою очередь, председатель ассоциации офшорных операторов, глава компании ExxonMobile Romnia Ричард Тэскер. "Если наше понимание верно, то в результате сегодняшней дискуссии каждому инвестору будет намного труднее принять решение об инвестициях, - сказал он. - Для инвесторов очень важно иметь предсказуемый и стабильный налоговый режим на протяжении всего срока инвестиций".

Проект закона об офшорных нефтяных периметрах вызвал острую полемику в Румынии, так как в прессе утверждалось, что власти намереваются уступить иностранным компаниям права на добычу газа на невыгодных для страны условиях. Подозрительность усилило давление западных партнеров, которые торопили парламентариев принять закон в первоначальной форме, то есть, - без одобренных в понедельник поправок. Со ссылкой на British Petroleum (BP) в румынской прессе приводились данные, согласно которым доказанные запасы природного газа в стране на конец 2017 года оценивались в 100 млрд кубических метров.

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