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"Газпром" и "Акрон" обсудят в Боливии подписанные в Москве соглашения

Экономика и бизнес
10 июля, 5:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В июне президент Боливии Эво Моралес подписал меморандум о сотрудничестве с Минприроды РФ и соглашение с "Газпромом" о разведке и добыче на нефтегазовом блоке "Витиакуа"

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ТАСС, 10 июля. Делегации российских компаний "Газпром" и "Акрон" прибудут в Боливию для обсуждения соглашений, подписанных в июне в Москве. Об этом сообщил в понедельник министр углеводородов и энергетики Боливии Луис Альберто Санчес.

"С "Газпромом" 18 июля приезжает очень большая команда для того, чтобы решить последние детали соглашения, подписанного в Москве, что значит, что в ближайшие три-четыре месяца мы, вероятно, будем готовы к его утверждению. "Акрон" также приедет для того, чтобы практически завершить то, что мы подписали в Москве", - приводит слова министра Боливийское информационное агентство.

Кроме того, как отметил Санчес, в Боливии "Акрон" планирует завершить переговоры о формировании совместного предприятия с боливийской государственной нефтегазовой компанией YPFB, которое будет заниматься продажей мочевины в Южной Америке.

В ходе визита в Москву в июне президент Боливии Эво Моралес подписал меморандум о сотрудничестве с Минприроды России и соглашение с "Газпромом" об основных условиях контракта на разведку и добычу на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа" в южноамериканской республике. Кроме того, боливийский лидер сообщил, что российская компания "Акрон" построит два завода по производству удобрений в Боливии.

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