Си Цзиньпин: Китай будет наращивать сотрудничество с арабскими странами по нефти и газу

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китайские власти намерены наращивать взаимодействие с арабскими государствами в области добычи и переработки нефти, а также газа. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай продолжит продвигать сотрудничество с арабскими странами в нефтегазовой сфере и прочих направлениях, - отметил он, выступая на открытии 8-го Форума китайского арабского сотрудничества в Пекине. - Нам необходимо действовать с учетом обоюдной выгоды, укрепляя долгосрочные дружественные отношения".

По словам китайского лидера, среди перспективных направлений взаимодействия Китая и арабских государств - атомная энергетика, а также развитие альтернативных, экологически чистых энергоносителей.

Восьмой Форум китайского арабского сотрудничества 10 июля начинает работу в Пекине, в мероприятии принимают участие представители дипломатических и правительственных кругов 21 арабского государств, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт. Одна из ключевых задач данного мероприятия - активизация и увеличение масштабов межрегионального торгово-экономического сотрудничества в рамках китайской правительственной инициативы "Один пояс - один путь".