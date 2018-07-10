Российский ракетный комплекс для отправки туристов в космос может появиться через пять лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российский ракетный комплекс для отправки туристов в космос может появиться уже через пять лет. Об этом во вторник журналистам заявили в уральском НПО Автоматики имени академика Н.А. Семихатова, разрабатывающем систему управления для этого проекта.

Как передает корреспондент ТАСС, во вторник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге гендиректор НПО Андрей Мисюра и заместитель генерального директора компании "Космостур" Сергей Яковлев подписали соглашение о создании систем управления для комплекса по отправке туристов в космос. "Планируем за пять лет создать комплекс (ракетный), - сказал Мисюра. - Это возможность выхода на новый рынок". Глава НПО не уточнил детали проекта.

По словам Сергея Яковлева, подписанное на ИННОПРОМе соглашение с НПО Автоматики позволит создать космический комплекс для отправки туристов на орбиту Земли. "Я уверен, что мы получим результат, который все смогут увидеть через несколько лет, а НПО Автоматики сможет расширить коммерческий рынок", - добавил Яковлев.

Ранее сообщалось, что компания "Космокурс", разрабатывающая многоразовый корабль для суборбитальных полетов, планировала сдать аванпроект аппарата на экспертизу в Роскосмос в апреле-мае. В рамках аванпроекта компанией были проработаны различные технические нюансы. Сообщалось, что стартовая масса проектируемой ракеты составит до 80 тонн, масса корабля с людьми - 7 тонн. В качестве основных компонентов топлива для ракеты предполагается использовать кислород и спирт, сопутствующих - азот.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Основной темой выставки заявлено цифровое производство. Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, а организатором - российское министерство промышленности и торговли.