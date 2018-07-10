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Удмуртия презентовала новые промышленные парки на выставке ИННОПРОМ-2018

Экономика и бизнес
10 июля, 10:37 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 10, июля. /ТАСС

Власти республики заверили, что площадки обладают всей необходимой коммуникационной и логистической инфраструктурой

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ИЖЕВСК, 10 июля. /ТАСС/. Удмуртия в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге впервые презентовала возможности четырех новых промышленных парков, на которых можно быстро развернуть производство. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Все промышленные парки, которые мы представляем на ИННОПРОМе, обладают подключением к коммуникациям и сетям. В части из них дополнительно оборудованы логистические центры, центры инжиниринга, коллективного пользования оборудованием и повышения квалификации", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Удмуртии Александра Свинина.

В пресс-службе отметили, что регион презентовал как уже известные парки, такие как "Ижевский завод", "Металлургический", "Индустриальный", так и новые - "УХО-Камбарка", "136 ЦБПР", "Baikal", "СТМ", промышленная площадка Сарапульского электрогенераторного завода. Все они расположены в разных частях республики.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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