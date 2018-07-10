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"Алроса" в июне увеличила продажи алмазов на 8,3%

Экономика и бизнес
10 июля, 12:25 UTC+3

Продажи бриллиантов снизились на 37,7%, сообщили также в компании

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Алроса" в июне 2018 года реализовала алмазов на $383,7 млн, что на 8,3% превосходит показатель аналогичного периода предыдущего года. Продажи бриллиантов в денежном выражении составили $6,6 млн, что на 37,7% меньше, чем годом ранее, сообщает алмазодобывающая компания.

В первом полугодии продажи компании в денежном выражении достигли $2,689 млрд против $2,497 млрд годом ранее. Общая стоимость реализованных алмазов в отчетном периоде составила $2,639 млрд, бриллиантов - $49,9 млн.

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