"Алроса" в июне увеличила продажи алмазов на 8,3%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Алроса" в июне 2018 года реализовала алмазов на $383,7 млн, что на 8,3% превосходит показатель аналогичного периода предыдущего года. Продажи бриллиантов в денежном выражении составили $6,6 млн, что на 37,7% меньше, чем годом ранее, сообщает алмазодобывающая компания.

В первом полугодии продажи компании в денежном выражении достигли $2,689 млрд против $2,497 млрд годом ранее. Общая стоимость реализованных алмазов в отчетном периоде составила $2,639 млрд, бриллиантов - $49,9 млн.

"Спрос на весь ассортимент алмазной продукции остается устойчивым, что позволяет компании получать хорошие результаты продаж, - отметил заместитель гендиректора "Алросы" Юрий Окоемов. - В целом во втором квартале был практически не заметен традиционный для этого периода сезонный спад".

"Алроса" - крупнейший в мире по объемам добычи производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.