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Советник главы "Интер РАО" стал главой "Интер РАО - Управление электрогенерацей"

Экономика и бизнес
10 июля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Александр Корешев имеет опыт работы в энергетической отрасли свыше восьми лет

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Советник председателя правления "Интер РАО", экс-руководитель "Центр энергоэффективности Интер РАО" Александр Корешев назначен генеральным директором "Интер РАО - Управление электрогенерацией" - компании, управляющей крупнейшими российскими генерирующими активами группы "Интер РАО". Об этом говорится в сообщении компании.

Прежний руководитель "Интер РАО - Управление электрогенерацией" Тимур Липатов перешел на другую работу.

Компания отмечает, что Корешев имеет опыт работы в энергетической отрасли более восьми лет. С 2010 по 2014 годы он занимал должность генерального директора "Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС". Компанией реализован ряд крупных и значимых проектов в области энергоэффективности и энергосбережения, среди которых проекты по модернизации ТЭС ПАО "Интер РАО" и АЭС ГК "Росатом". С октября 2014 года Корешев в должности советника председателя правления "Интер РАО" активно участвовал в решении различных отраслевых задач, в том числе в организации и сопровождении процесса строительства ТЭС на территории Калининградской области, отмечает компания.

"Интер РАО - Управление электрогенерацией" с 1 августа 2011 года переняла полномочия единоличного исполнительного органа "Интер РАО - Электрогенерация", которая объединяет российские генерирующие активы группы "Интер РАО", за исключением электростанций в Омской, Томской областях и Башкирии. В состав "Интер РАО - Электрогенерация" входят 20 тепловых электростанций России общей установленной электрической мощностью 22,7 ГВт.

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