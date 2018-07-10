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Две лаборатории по обучению технологиям "интернета вещей" впервые запустят в УрФУ

Экономика и бизнес
10 июля, 12:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Совместная образовательная программа строится на изучении реальных индустриальных кейсов по внедрению технологий "интернета вещей" и создании прототипов устройств, пояснили в пресс-службе вуза

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Две образовательные лаборатории по обучению специалистов в области "интернета вещей" впервые откроют в Уральском федеральном университете (УрФУ). Соглашение об этом подписали в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге ректор УрФУ Виктор Кокшаров и директор по корпоративным проектам и взаимодействию с государственными органами власти Samsung Electronics Сергей Певнев, передает корреспондент ТАСС.

"Интернет вещей" - одна из самых современных цифровых технологий, которая может использоваться в разных сегментах, тесно связанных с университетом, - не только промышленности, но и энергетики, транспорта, здравоохранения. Положительное решение компании Samsung об открытии в институте радиоэлектроники и информационных технологий, а также институте естественных наук и математики нашего университета центров компетенций по технологиям "интернета вещей" позволит университету расширить базу проектного обучения, активно внедряемого в университете, сделать следующий шаг в подготовке высококлассных специалистов для цифровой экономики", - сказал Кокшаров.

В пресс-службе вуза также пояснили, что совместная образовательная программа строится на изучении реальных индустриальных кейсов по внедрению технологий "интернета вещей" и создании прототипов устройств, она будет запущена в новом учебном году сразу в двух институтах УрФУ.

"Сейчас мы наблюдаем колоссальный интерес к технологии "интернета вещей", одной из самых перспективных направлений IT. Открывая две лаборатории "IoT Академии Samsung" в УрФУ, компания стремится вместе с ведущим вузом вырастить высококлассных специалистов, имеющих практические знания в востребованной сфере информационных технологий и способных создавать собственные решения и инновации", - отметил Певнев.

Планируется, что к осени компания оборудует две учебные лаборатории наборами для быстрого прототипирования, микрокомпьютерами, применяемыми для решения необходимых задач, и другими высокотехнологичными устройствами.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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