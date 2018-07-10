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"Калашников" начал разработку собственного двигателя для электромотоциклов

Экономика и бизнес
10 июля, 14:07 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 10, июля. /ТАСС

Электромотор уже проходит испытания, отметили в концерне

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ИЖЕВСК, 10 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" начал разработку собственного двигателя для своих электромотоциклов, в настоящее время уже ведутся испытания нового оборудования. Об этом сообщается в статье, опубликованной во вторник на сайте "Калашников Media".

"Двигатель, который используется в текущей версии "Пульсара" китайского производства, который подошел нам по совокупности характеристик. Сейчас мы работаем над собственным двигателем, он уже проходит испытания", - говорится в материале.

В сообщении отмечается, что концерн намерен отказаться от китайского двигателя "в обозримом будущем".

ИЖ "Пульсар"

Электромотоциклы ИЖ "Пульсар" в основном произведены из отечественных компонентов концерном "Калашников". Мотоциклы являются на 100% экологически чистым транспортным средством, в них полностью отсутствуют выбросы выхлопных газов в атмосферу. Кроме того, они обладают низким уровнем шума, что является удобным для работы в жилых кварталах.

Помимо этого, у них низкие эксплуатационные издержки: стоимость 100 км пути электромотоцикла составляет от 13 до 36 рублей, а бензинового мотоцикла - 236 рублей. Без подзарядки электромотоцикл может проехать порядка 150 километров, а время полной зарядки составляет порядка полутора часов.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года концерн "Калашников" передал 30 мотоциклов собственного производства ИЖ "Пульсар" департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Мотоциклы используются при  патрулировании города во время проведения чемпионата мира по футболу.

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