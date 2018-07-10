В Крыму создадут промышленные кластеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Процесс формирования промышленных кластеров запущен в Республике Крым, сообщил во вторник ТАСС в ходе выставки ИННОПРОМ-2018 директор российской Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.

"Эффективно ведется проработка промышленных кластеров в Республике Крым, - считает Шпиленко. - Надеемся, что в ближайший месяц мы увидим какие-то документы [по созданию промышленного кластера], не менее полугода должно пройти до их фиксации".

Достаточно сложно идет процесс создания кластера в другом российском регионе - на Дальнем Востоке, отметил собеседник агентства. "Есть стратегическая задача по формированию промышленных кластеров в дальневосточном регионе. Огромное количество предприятий, которые работают там, являются вертикально интегрированными. Сами промышленные предприятия на Дальнем Востоке хотят и понимают целесообразность вхождения в промышленный кластер, но выполнить определенные правительством РФ требования для создания кластера крайне сложно дочерним предприятиям холдинговых структур, так как этот вопрос нужно согласовать с головными офисами".

В реестр Минпромторга РФ включены 32 промышленных кластера, созданных в разных регионах страны. "Мы ожидаем, что к концу года в реестре Минпромторга РФ будет около 50 промышленных кластеров", - сказал Андрей Шпиленко.

Ассоциация кластеров и технопарков образована в 2011 году и объединяет более 70 организаций из 33 субъектов РФ, в том числе управляющие компании технопарков, нанотехнологических центров и особых экономических зон, центры кластерного развития, специализированные организации промышленных кластеров.