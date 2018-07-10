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ФАС: Пензенская область достигла целевых показателей развития конкуренции

Экономика и бизнес
10 июля, 13:58 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 10, июля. /ТАСС

Ведомство отнесло к числу наиболее конкурентных рынков в регионе агропромышленный сектор, рыбное хозяйство, строительный комплекс, ЖКХ, недропользование и газоэнергетику

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ПЕНЗА, 10 июля. /ТАСС/. Целевые показатели по развитию конкуренции, которые регионы РФ должны достичь к 2022 году, в Пензенской области уже реализованы, сообщил журналистам во вторник замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, который находится с рабочей поездкой в Пензе.

В декабре 2017 года президент РФ утвердил национальный план развития конкуренции. В апреле 2018 года на заседании Госсовета был определен перечень из 41 отрасли, где необходимо развивать конкуренцию: снизить долю госсектора, уменьшить число нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и увеличить долю госзакупок с участием субъектов малого и среднего бизнеса. Каждый регион должен выбрать как минимум 33 из 41 отрасли (80%), где к 2022 году планируется достичь целевых показателей.

"Пензенская область уже давно занимается вопросами развития конкуренции, и результат налицо… Необходимых показателей регион достиг в полном объеме", - отметил Королев.

Он уточнил ТАСС, что Пензенская область начала активно развивать конкуренцию до утверждения президентом национального плана.

"Есть одна сфера, по которой требуется работа, - это показатель (по развитию конкуренции - прим. ТАСС) на рынке медицинских услуг", - добавил Королев, уточнив, что ФАС отмечает сложности в развитии конкуренции на этом направлении во всех без исключения субъектах РФ. Кроме того, антимонопольная служба планирует рекомендовать регионам в качестве примера опыт по развитию рыбного хозяйства в Пензенской области. "В регионе нет крупных рек, где можно было бы осуществлять промышленное рыболовство, но за счет развития экокультуры удается показывать колоссальную динамику развития отрасли - до 30-40% в год. Это впечатляющие показатели, которые мы используем в качестве примера удачного развития конкуренции и экономики в отдельно взятом субъекте РФ", - сказал замглавы ФАС.

В 2014 году Пензенская область стала пилотным регионом по реализации стандарта развития конкуренции. К числу наиболее конкурентных рынков в Пензенской области относятся агропромышленный сектор, рыбное хозяйство, строительный комплекс, ЖКХ и недропользование, газоэнергетика. Здесь очень высока доля присутствия частного бизнеса, и задача, которую ставят перед собой власти региона, состоит в том, чтобы не создавать в этих отраслях компании с госучастием, отметил зампредседателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

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