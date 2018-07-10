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Цифровизация позволила Росатому перейти на предикативную аналитику

Экономика и бизнес
10 июля, 14:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Об этом сообщил первый заместитель главы госкорпорации "Ростатом" Кирилл Комаров на выставке ИННОПРОМ-2018

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Цифровизация производственных процессов позволила атомной отрасли перейти на так называемую "предиктивную аналитику" и прогнозировать производительность энергоблоков и сроки их вывода в ремонт, заявил первый заместитель главы госкорпорации "Ростатом" Кирилл Комаров.

"Мы можем прогнозировать потенциальные внеплановые остановки, которые приносят нам больше ущерба и проблем (чем плановые, прим. ред.), исходя из правил работы энергетического рынка, когда ты платишь штраф за то, что не выполнил задачу по выдаче установленного объема мощности в сеть", - сообщил Комаров на сессии "Цифровой производство" на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

По его словам, внедрение "цифры" - путь любой современной производственной компании. При переговорах о строительстве новых атомных станций за рубежом заказчики Росатома требуют автоматизировать и оцифровать процессы на всем жизненном цикле будущей станции.

"Требования со стороны заказчика растут. И они на сегодняшний день требуют от нас построить не только АЭС, но и по сути дела передать им к концу сооружения фактически готового цифрового двойника атомной станции, который будет сопровождать ее на протяжении всего жизненного цикла", - сказал Комаров.

"То, что мы видим сегодня по своим собственным производственным процессам, - без цифровизации в них невозможно оставаться конкурентоспособным, потому что есть технологические пределы, в которых не совмещая новые качества материалов с цифровым качеством дальнейшего роста и скачка вперед просто в принципе не получаешь", - добавил он.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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