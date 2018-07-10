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"Газпром" завершил строительство газопровода в Астраханской области

Экономика и бизнес
10 июля, 14:58 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 10, июля. /ТАСС

Проект направлен на газификацию северный районов региона, объем инвестиций составил 3,2 млрд рублей

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АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. "Газпром" завершил основные работы по строительству ключевого звена в газификации северных районов Астраханской области - магистрального газопровода-отвода "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали". В этот проект было инвестировано 3,2 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

В августе прошлого года президент РФ поручил Жилкину активизировать работу по газификации домов в регионе. Такое поручение он дал во время рабочей встречи с руководителем региона, сославшись на обращения, которые поступили к главе государства при подготовке "Прямой линии" из северных районов области. Уровень газификации области составляет 90,9%, неохваченными остаются северные районы региона: Ахтубинский, Харабалинский и Черноярский.

"В рамках инвестиционной программы газификации регионов России ПАО "Газпром" завершил основные работы по строительству газопровода-отвода "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали", стоимость которого составляет 3,2 млрд рублей. Его ввод позволит подать газ в населенные пункты Харабалинского района и приступить к строительству газопровода - отвода от Харабали до Ахтубинска", - сказал Жилкин, выступая с инвестиционным посланием перед местными депутатами, представителями власти, бизнеса и общественности.

Как уточнил журналистам региональный министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Радик Харисов, "Газпром" завершил строительство первой очереди магистрального газопровода, сейчас идут пусконаладочные работы на трех газораспределительных станциях. Далее планируется строительство межпоселковых сетей, работы должны завершиться в первой половине 2019 года.

Строительство магистрального газопровода-отвода "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" началось в конце 2016 года. Проект включает в себя газопровод из стальных труб протяженностью 79,9 км, инженерно-технические средства охраны, три газораспределительные станции, дома операторов, ряд подъездных автомобильных дорог к сооружениям на объекте. Общий объем инвестиций, необходимый для газификации северных районов Астраханской области, - составляет порядка 12 млрд рублей.

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