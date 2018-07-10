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Трансмашхолдинг обсуждает с РЖД создание в Иране СП по грузоперевозкам

Экономика и бизнес
10 июля, 15:23 UTC+3

У Трансмашхолдинга два проекта в Иране: один касается пассажирских вагонов, а другой - оказания услуг по перевозке, сказал гендиректор компании Кирилл Липа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля./ТАСС/. Трансмашхолдинг (ТМХ) обсуждает с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) создание в Иране совместного предприятия (СП) по грузовым перевозкам, сообщил ТАСС генеральный директор холдинга Кирилл Липа.

"По Ирану у нас есть два проекта в локомотивах, один в пассажирских вагонах и один - в операционной модели, связанной с перевозками - оказание услуг по перевозке", - сказал Липа.

"Это будет, я думаю, (совместное предприятие - прим.Т АСС) с РЖД. Все в процессе переговоров", - сказал он.

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