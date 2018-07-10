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Объединение "Вертолетов России" и ОАК в одно юрлицо не планируется

Экономика и бизнес
10 июля, 15:44 UTC+3

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что интеграция пока не рассматривается в целях избежания обязательного выкупа акций со стороны арабских инвесторов, владеющих 12,5% "Вертолетов России"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Объединение "Вертолетов России" и Объединенной авиастроительной корпорации" в единое юридическое лицо не планируется. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах ИННОПРОМа.

"Они [предприятия] пусть существуют отдельно в рамках "Ростеха", но при этом интегрироваться [будут] сами производственные единицы - не юридические лица, а технологические процессы. Слияния юрлиц на данном этапе пока не будет", - сказал он.

Министр пояснил, что интеграции проводиться не будет, чтобы не спровоцировать обязательный выкуп акций со стороны арабских инвесторов, владеющих 12,5% "Вертолетов России". "Там возникла одна юридическая коллизия, связанная с тем, что при объединении ОАК с "Вертолетами России" может возникнуть тема об обязательном выкупе акций. Мы бы не хотели сегодня тратить средства на это мероприятие", - добавил Мантуров.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что одобренный президентом РФ Владимиром Путиным план передать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) в Ростех столкнулся со сложностями. Источники газеты сообщали, что в первой версии президентского указа о вхождении ОАК в Ростех появился пункт о создании единой компании на базе ОАК и холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех), но это не было согласовано с частными акционерами ОАК и "Вертолетов России".

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