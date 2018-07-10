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В Минэнерго сообщили о желании Нигерии привлечь РФ к разработке нефтегазовых месторождений

Экономика и бизнес
10 июля, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Стороны договорились, что партнеры направят уточняющие материалы для дальнейшей проработки вопроса

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Нигерийская Petrolex Oil & Gas Ltd обратилась в Министерство энергетики России за оказанием содействия в поиске российских партнеров для финансирования и разработки двух нефтегазовых месторождений на территории этой страны. Об этом сообщает Минэнерго РФ по итогам встречи замглавы министерства Анатолия Яновского с председателем и генеральным директором нигерийской компании Сегуном Адебуту.

"Нигерийская сторона обратилась с просьбой оказать содействие в привлечении российских компаний для разработки двух месторождений, в том числе в части их финансирования", - говорится в сообщении Минэнерго.

Стороны договорились, что партнеры направят уточняющие материалы для дальнейшей проработки вопроса.

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