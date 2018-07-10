Европарламент выступил за введение механизма ускоренной заморозки нелегальных средств

ТАСС, 10 июля. Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам проголосовал за введение новых правил взаимодействия между странами ЕС для ускорения заморозки банковских счетов, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщается во вторник на сайте ЕП.

"Законопроект, уже на неформальном уровне согласованный переговорщиками от Европарламента и Совета ЕС 14 июня, должен позволить странам - участницам ЕС быстрее и проще просить друг друга о заморозке криминальных активов или конфискации криминальной собственности", - говорится в пресс-релизе.

Инициатива подразумевает, в частности, установление максимального срока рассмотрения запроса на конфискацию в 45 дней, а также обязывает власти страны, на территории которой находятся незаконно нажитые средства или имущество, с одинаковой срочностью рассматривать как внутренние запросы на заморозку активов, так и поступающие из-за рубежа. В случае срочного запроса у властей будет всего четыре дня на его выполнение.

Примечательно, что, "при наличии соответствующего запроса, страны ЕС получат возможность конфисковать средства людей, которые имеют связи с криминальным миром". Это будет возможно даже если в отношении этого человека не было вынесено судебное решение. "Жертвы [преступников] будут первыми, кто получит компенсацию при распределении конфискованных активов", - отмечается в заявлении Европарламента.

"Лишение активов - это важный инструмент в борьбе с организованной преступностью и терроризмом, - подчеркивается в пресс-релизе. - Тем не менее, сейчас лишь примерно 1,1% от криминальных доходов изымается на территории ЕС".

Законопроект был одобрен 43 голосами за и двумя против при одном воздержавшемся. Теперь текст должен получить официальное одобрение на пленарной сессии Европарламента и от Совета ЕС, чтобы получить официальный статус. Новые правила начнут применяться через два года после вступления в силу.