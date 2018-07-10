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Европарламент выступил за введение механизма ускоренной заморозки нелегальных средств

Экономика и бизнес
10 июля, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

При наличии соответствующего запроса власти стран ЕС смогут конфисковать средства без решения суда

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ТАСС, 10 июля. Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам проголосовал за введение новых правил взаимодействия между странами ЕС для ускорения заморозки банковских счетов, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщается во вторник на сайте ЕП.

"Законопроект, уже на неформальном уровне согласованный переговорщиками от Европарламента и Совета ЕС 14 июня, должен позволить странам - участницам ЕС быстрее и проще просить друг друга о заморозке криминальных активов или конфискации криминальной собственности", - говорится в пресс-релизе.

Инициатива подразумевает, в частности, установление максимального срока рассмотрения запроса на конфискацию в 45 дней, а также обязывает власти страны, на территории которой находятся незаконно нажитые средства или имущество, с одинаковой срочностью рассматривать как внутренние запросы на заморозку активов, так и поступающие из-за рубежа. В случае срочного запроса у властей будет всего четыре дня на его выполнение.

Примечательно, что, "при наличии соответствующего запроса, страны ЕС получат возможность конфисковать средства людей, которые имеют связи с криминальным миром". Это будет возможно даже если в отношении этого человека не было вынесено судебное решение. "Жертвы [преступников] будут первыми, кто получит компенсацию при распределении конфискованных активов", - отмечается в заявлении Европарламента.

"Лишение активов - это важный инструмент в борьбе с организованной преступностью и терроризмом, - подчеркивается в пресс-релизе. - Тем не менее, сейчас лишь примерно 1,1% от криминальных доходов изымается на территории ЕС".

Законопроект был одобрен 43 голосами за и двумя против при одном воздержавшемся. Теперь текст должен получить официальное одобрение на пленарной сессии Европарламента и от Совета ЕС, чтобы получить официальный статус. Новые правила начнут применяться через два года после вступления в силу.

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