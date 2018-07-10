Эксперты: отмена льготного акциза на ряд российских вин повысит закредитованность отрасли

МОСКВА, 10 июля /ТАСС/. Отмена пониженной ставки акциза на российские вина и шампанские с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), предлагаемая Минфином, может повысить закредитованность отрасли. Такую точку зрения высказали опрошенные ТАСС участники рынка.

Пониженный акциз для вин с ЗГУ и ЗНМП, который в России действует с 1 января 2016 года, предлагается отменить с 2019 года. По Налоговому кодексу для тихого вина обычный акциз составляет 18 рублей за литр, а льготный - 5 рублей за литр; для игристых вин - 36 и 14 рублей соответственно. При этом Минфин предлагает предоставлять налоговый вычет с применением повышающего коэффициента производителям, которые используют в качестве сырья виноград собственного производства.

"Вначале (при внедрении предложенного Минфином механизма - прим. ТАСС) надо будет заплатить, а потом на каких-то условиях вам вернут их [вычеты]. Для этого надо иметь деньги, чтобы заплатить, а деньги в банке. А банки берут проценты, следовательно, так или иначе возможны потери", - считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Он также обратил внимание на формулировку "из собственного винограда". "Это неправильно, должно быть написано "из винограда, выращенного в России", потому что у нас существует такая практика, когда вокруг какого-то перерабатывающего предприятия много хозяйств, которые виноград выращивают и ему продают. Это, например, очень распространено в Дагестане", - пояснил Попович.

Он напомнил, что предложение Минфина связано с претензиями импортеров вина, утверждающих, что преференции для российских виноделов противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мы знаем, что иностранцы обратились в ВТО, пытаясь этот разрыв сорвать. Все это произошло потому, что иностранцы считают, что их обижают в нашей стране, когда берут с них более высокий акциз, чем с наших. На самом деле, мы считаем, что это абсолютно справедливо, потому что за рубежом гораздо больше субсидий", - сказал Попович.

По мнению президента и владельца винного дома "Абрау- Дюрсо" Павла Титова, виноделам со средним объемом производства будет достаточно сложно уплачивать обычный акциз, то есть, по сути, вносить предоплату за весь цикл производства.

"Не могу оценить конкретное влияние на рынок, но то, что это может усложнить финансирование ситуации с закредитованностью у виноделов - это правда", - отмечает он.

Механизм непонятен, акциз предпочтителен

Об отрицательном отношении к инициативе Минфина заявил официальный представитель винодельческой компании "Фанагория". "Действующая мера (льготный акциз - прим. ТАСС) - одна из немногих реально способствующих развитию отечественного виноделия", - сказал он, отметив, что в случае отмены пониженного акциза у компаний пропадет мотивация производить качественное вино из российского винограда.

О необходимости сохранения льгот выступил и генеральный директор Инкерманского завода марочных вин Сергей Лебедев. "Производители вин из собственного винограда создают рабочие места и инвестируют в сельское хозяйство, несут определенные риски - неурожай и т.д., затем производят вино и также несут определенные риски, связанные с динамикой развития потребительского рынка. Такие производители всегда должны иметь существенные преференции по сравнению с теми, кто производит вино из покупаемого на стороне сырья", - уверен он.

По мнению Лебедева, льготные акцизы - понятный и прозрачный механизм, в отличие от налоговых вычетов, имеющих некоторые особенности.

"В случае с системой налоговых льгот видим два существенных момента: более долгий период начисления и получения льгот, а также определенные риски, связанные со сбытом продукции. Мы понимаем, что любой производитель поддерживает необходимый товарный запас, что не учитывается в расчете налоговой льготы", - заявил гендиректор Инкерманского завода. Кроме того, налоговая система в России больше подвержена изменениям, чем ЕГАИС, добавил он.

Пока механизм компенсации затрат по предлагаемой Минфином схеме не совсем ясен, согласен Попович. "Не видя механизм, очень трудно комментировать, насколько он сложный, какие там будут оговорки. Когда мы увидим этот компенсирующий механизм, тогда можно сказать, хорошо это или плохо для отрасли", - отметил он.

В то же время, как полагает глава "Абрау-Дюрсо", при отмене льготного акциза цены для потребителей не вырастут. "Шампанские вина пока несильно адаптировались к этим акцизам, поэтому, может быть, это несильно отразится", - считает он.

Схожую позицию занимает и гендиректор Инкерманского завода. "Прогноз о том, как отреагирует рынок на очередную регуляторную меру Минфина, делать преждевременно. На алкогольном рынке есть целый ряд факторов, которые прямо или косвенно влияют на ценообразование", - отметил он.