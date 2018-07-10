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Мантуров назвал "вопросом времени" юридическое объединение РЭЦ, "Эксара" и Росэксимбанка

Экономика и бизнес
10 июля, 16:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Глава Минпромторга в начале года говорил об идее объединить экспортные институты на базе РЭЦ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Минпромторг не отказывается от объединения Российского экспортного центра (РЭЦ), агентства "Эксар" и Росэксимбанка в единую юридическую структуру. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью ТАСС на форуме - выставке ИННОПРОМ-2018.

"Это вопрос времени всегда. Что касается юридического оформления - это займет какое-то время, но это точно необходимо будет сделать", - сказал он.

Об идее объединить экспортные институты на базе РЭЦ Манутров говорил в начале 2018 года. Он предлагал консолидировать все механизмы поддержки экспорта на базе РЭЦ и наделить РЭЦ полномочиями госраспорядителя бюджетных средств.

Росэксимбанк помогает с банковским сопровождением экспортных сделок, "Эксар" - со страховым сопровождением. Выход РЭЦ из структуры ВЭБ в настоящее время не планируется, добавил министр.

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