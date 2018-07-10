Фадеев призвал власти проводить более открытую дискуссию с обществом по пенсионной реформе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев призвал власти проводить более открытую дискуссию с обществом по проведению пенсионной реформы в стране.

"На сегодняшний день мне представляется, что информационная кампания по пенсионной реформе проходит слабо", - заявил во вторник ТАСС Фадеев.

По его мнению, "у некоторых бюрократов" было ощущение, что не нужно было будоражить общественность, а законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве удастся принять "в тихую". "Невозможно проскочить реформу, которая касается всех жителей нашей страны, причем такую глубокую и серьезную. Сейчас мы видим, что эта ошибка исправляется и власти идут на контакт с обществом", - пояснил секретарь ОП РФ.

По словам Фадеева, если общество получит ответы на большее количество своих вопросов, меньше будет социальная напряженность. "Чем больше будет подобных контактов между властью и гражданами, больше будет серьезных вопросов по реформе, на которые власть будет отвечать, тем быстрее и лучше будут найдены содержательные и конструктивные ответы, которые потом могут превратиться в коррекцию законопроекта или подзаконные акты", - считает секретарь ОП.

Кроме того, отметил он, задача СМИ в вопросе проведения пенсионной реформы заключается в том, чтобы представлять разные точки зрения. "СМИ должны поддерживать дискуссию, в том числе показывая разные точки зрения по пенсионной реформе, но если этого не случится, то [в обществе] может возникнуть непонимание, которое потом выльется в многочисленные недовольства", - заключил Фадеев.