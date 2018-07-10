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Во второй день ИННОПРОМа подписали 15 соглашений

Экономика и бизнес
10 июля, 19:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Большинство компаний не раскрыли детали договоренностей

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа)

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Участники международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 подписали 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве во второй день форума, передает корреспондент ТАСС. Большинство компаний не раскрыли детали соглашений, ссылаясь на коммерческую тайну.

Так, например, на ИННОПРОМе были достигнуты договоренности о создании "Балтымского агропромышленного кластера" к 2028 году. Соглашение о создании кластера было подписано между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ, помогает бизнесу в реализации инвестиционных проектов) и сельскохозяйственным предприятием "ТД Регионы ТС" (занимается переработкой сельхозпродукции). "Это масштабный портфель, который состоит из крупных проектов в сфере агропромышленного комплекса, рассчитан на реализацию к 2028 году", - сообщил заместитель генерального директора КРСУ Никита Коскевич, после подписания соглашения.

По его словам, корпорация планирует сопровождать проект в части обеспечении агропромышленной инфраструктуры, льготного финансирования. "Практически будет создан крупный сельскохозяйственный комплекс способный обеспечивать продуктами питания Свердловскую область. Иинвестировано (в проект) более 10 млрд руб., планируется создано более 1 тыс. 300 рабочих мест", - добавил председатель совета директоров "ТД Регионы ТС" Евгений Кремко.

Кроме того, директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве по формированию механизмов промышленных кластеров в регионе. Ранее Куйвашев отмечал, что в регионе сформированы и развиваются кластеры, ориентированные на развитие наукоемких производств. Работают технопарки, резиденты которых занимаются внедрением новых технологий. Крупнейший в Свердловской области и Уральском федеральном округе инновационный центр технопарк высоких технологий "Университетский" является активным членом Ассоциации кластеров и технопарков, уточнил губернатор.

По словам Шпиленко, ассоциация, как профильная общероссийская деловая организация, "всегда готова стать частью методологической и инфраструктурной поддержки бизнеса и инвестиционных проектов", которые могут реализовываться на территории субъектов РФ. "Промышленные кластеры способны создавать новые технологические площадки и производственные цепочки, которым в рамках закона "О промышленной политике в РФ" оказывается существенная государственная поддержка. "При этом непосредственно бизнес сокращает издержки производства и напрямую получает компенсацию за понесенные затраты", - уточнил Шпиленко.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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ИННОПРОМ-2018 Свердловская область
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