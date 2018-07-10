"Мегафон": регулирование цен на сотовую связь затормозит внедрение новых технологий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рынок сотовой связи [в России] может негативно отреагировать на введение закона о государственном регулировании тарифов сотовых операторов. Такое мнение приводится в комментарии компании "Мегафон", посвященном данной проблематике.

"Регулирование стоимости услуг связи опасно для отрасли и может привести к снижению конкуренции и затормозить внедрение новых технологий", - сообщает во вторник пресс-служба компании "Мегафон".

В компании также отметили, что в результате свободной конкуренции на рынке сотовой связи в России операторы последовательно снижали цены на свои услуги и при этом сохраняли качество связи.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о намерении создать законопроект о государственном регулировании тарифов мобильной связи после отмены национального роуминга.