Минсельхоз РФ предлагает продать в 2018-2019 годах до 1,5 млн тонн пшеницы из госфонда

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает продать в 2018-2019 годах до 1,5 млн т пшеницы из интервенционного фонда. Об этом говорится в документах к постановлению правительства России.

"В целях минимизации расходов федерального бюджета Минсельхозом России планируется реализация в 2018-2019 годах пшеницы из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2016 годах, на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт в объеме до 1,5 млн т", - сообщается в документе.

Как сообщалось ранее, с 20 июня Национальная товарная биржа начала торги по продаже на экспорт пшеница и ячменя из запасов фонда, закупленных в 2008-2016 годах, в объеме до 500 тыс. т. Сейчас торги приостановлены.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и стимулировать рост цен - это позволяет аграриям избежать убытка. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда.