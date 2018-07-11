Торговая палата США раскритиковала решение Трампа ввести новые пошлины на товары из КНР

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Торговая палата США раскритиковала во вторник решение президента Дональда Трампа повысить ставки в торговой войне с Китаем - ввести 10% пошлину на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.

"Введение пошлины на очередную группу импортируемой из Китая продукции, на этот раз на $200 млрд, приведет к повышению цен на товары ежедневного спроса для американских семей, фермеров, скотоводов, рабочих, тех, кто создает рабочие места. Это также приведет к новым ответным мерам со стороны Китая, что еще больнее ударит по американским рабочим", - подчеркнула в распространенном заявлении крупнейшая в стране некоммерческая лоббистская организация, представляющая интересы американских деловых кругов.

Такое же мнение высказали несколько ассоциаций предпринимателей и даже некоторые однопартийцы Трампа в Конгрессе. Так, председатель сенатского финансового комитета Оррин Хэтч отметил, что данное решение Трампа "представляется опрометчивым и не соответствующим политике адресного подхода" в отношениях с Китаем. По словам представителей американской Ассоциации владельцев предприятий розничной торговли, "в этой набирающей обороты торговой войне с Китаем оказались наказаны американские семьи".

Как объявил во вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, его сотрудники, выполняя указание Трампа, подготовили дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для взимания пошлины в размере 10%. В него вошли, в частности, мясная и рыбная продукция, овощи, фрукты, мука, еда для кошек и собак, табачные изделия, бытовая электроника, детали для телевизоров, моторное масло, керосин, уголь, различные химикаты, автопокрышки и металлы. Ожидается, что пошлина на них будет введена примерно через два месяца.

Лайтхайзер утверждал, что Трамп принял такое решение, "реагируя на ответные действия Китая и его нежелание изменить свою торговую практику". Американский лидер неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Президент распорядился ввести с 6 июля в связи с "кражей Китаем американских технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике", 25% пошлину на импортируемые из этой страны товары на сумму $34 млрд. Пекин выразил протест, назвав это нарушением правил ВТО, и предпринял аналогичные по масштабу меры.

Тогда глава Белого дома поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для взимания пошлины в размере 10% на случай, если Пекин, по его словам, "продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин" на продукцию из США. Более того, если Китай "вновь повысит свои пошлины", США "введут пошлины" на другие товары стоимостью $200 млрд, предупредил президент.