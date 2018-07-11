Новую ТЭЦ в Певеке начнут строить в 2026 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Новую Чаунскую ТЭЦ в самом северном городе России Певеке начнут строить в 2026 году. Она заменит старую станцию и будет необходима как для покрытия роста нагрузок в Чаун-Билибинском энергоузле, так и для подстраховки работы плавучей атомной теплоэлектростанции, которая придет в Певек в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор ОАО "Чукотэнерго" Андрей Телегин.

"Ранее рассматривался ввод новой Чаунской ТЭЦ с 2022 года. Сейчас мы видим, что нужно ее строить с 2026 года. Во-первых, нужно выводить из эксплуатации существующую Чаунскую ТЭЦ, у нее весь ресурс исчерпан. Во-вторых, будет происходить рост потребления в Чаун-Билибинском энергоузле, в Певеке нужна новая станция", - рассказал Телегин.

За оставшиеся восемь лет станция должна поддерживать работу энергоузла, который в 2021 году пополнится плавучей атомной теплоэлектростанцией в Певеке и энергоцентром в Билибине. К этому же году из эксплуатации планируется выведение Билибинской АЭС. Энергоузел в новой конфигурации призван обеспечить потребность в энергомощностях со стороны новых потребителей - недропользователей золотых месторождений "Кекура" и "Песчанка", расположенных в Билибинском районе.

Сейчас принята программа по поддержанию работы Чаунской ТЭЦ. Первые 49 из дополнительных 600 млн уже включены в тариф. Средства пойдут на поддержание надежности котельного и турбинного оборудования, зданий и сооружений.

Новая ТЭЦ будет располагаться недалеко от города, поскольку необходимо избежать больших затрат на коммуникации для выдачи тепловой и электрической мощностей. На станции предусмотрят площадку для размещения угля, схему вывоза золы и обеспечения водоснабжения. Прежнюю ТЭЦ частично законсервируют, а частично демонтируют. Техническое задание на строительство будет оформлять ОАО "Чукотэнерго" как ее будущий системный оператор.

Чаунская ТЭЦ находится в самом северном городе страны в Певеке. Это старейшая станция на Чукотке, введена в эксплуатацию в 1944 году. Мощность ТЭЦ составляет 30 МВт.