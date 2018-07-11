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Работники обанкротившегося "Радиоприбора" попросили главу Приморья помочь вернуть долги

Экономика и бизнес
11 июля, 9:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, июля. /ТАСС

Задолженность по зарплате составляет около 380 млн рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Работники обанкротившегося завода "Радиоприбор" во Владивостоке, который выполнял работы по гособоронзаказу, обратились к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко с просьбой принять меры по погашению задолженности по зарплате. Она составляет около 380 млн рублей, сообщил ТАСС представитель инициативной группы Владимир Жирнов.

"Мы написали письмо от коллектива бывших работников "Радиоприбора" временно исполняющему обязанности губернатора Приморья Андрею Тарасенко с просьбой принять меры по погашению задолженности. Письмо подписали более 70 человек", - сказал собеседник. Он уточнил, что задолженность, которая сложилась из невыплаченных зарплаты, больничных листов и других выплат, копилась с августа 2015 года по ноябрь 2016 года.

Как сообщили ТАСС в администрации Приморья, вопрос о погашении задолженности будет рассмотрен на правительственном уровне после того, как Тарасенко направил письмо с просьбой выделить из резервного фонда правительства РФ 380 млн рублей на погашение долга перед бывшими работникам "Радиоприбора". "Документ уже прошел согласование в профильных министерствах, окончательное решение будет приниматься на заседание правительственной комиссии, которое запланировано на ближайшее время", - уточнили в администрации.

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На его базе создан филиал Дубненского машиностроительного завода.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам "Радиоприбора" от продажи имущества компании. По данным администрации Приморья, долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства завода по выводу из оборота денежных средств. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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