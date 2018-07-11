Центр развития перспективных технологий станет единым оператором по маркировке товаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), создает Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров, который сегодня занимается маркировкой табачных изделий и обуви, со временим объединит все всю номенклатуру маркируемой продукции. Об этом сказал в интервью ТАСС на форуме-выставке "Иннопром-2018" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Уже принято решение председателем правительства оптимизировать все эти процессы и до 2024 года все вопросы маркировки по широкому спектру номенклатуры - если не сказать, по всему, должны перейти к единому оператору, ЦРПТ, который создан на базе "Ростеха" совместно с частными инвесторами. Мы исходим из того, что все те эксперименты и даже то, что сделано под налоговой инспекцией по меховым изделиям, - это рано или поздно перекочует в ЦРПТ", - сказал он.

Сегодня вопросы маркировки шуб курирует ФНС, за маркировку лекарств (пока запущена в тестовом виде) отвечает Росздравнадзор, оператором эксперимента по маркировке табачной продукции является ЦРПТ. Компания также отвечает за маркировку обувной продукции, разрабатывает технологию цифрового кода без специального носителя, работает над созданием единого каталога товаров, занимается локализацией производства оборудования для маркировки.

"Центр развития перспективных технологий готов включиться в работу с любыми товарными группами, если данное решение будет принято правительством. Система "Честный знак" легко масштабируется и позволяет быстро подключать к ней новые рынки. Мы всегда подчеркивали, что у ЦРПТ есть компетенции для работы с любым типом маркировки, который позволит обеспечить прослеживаемость продукции. Мы ведем постоянный диалог с бизнесом и отрабатываем все процессы и технологии для того, чтобы минимизировать затраты со стороны предпринимателей", - сказал ТАСС, комментируя заявление Мантурова, заместитель генерального директора ЦРПТ по связям с общественностью и маркетингу Реваз Юсупов.

Если оператор для всех систем будет единым, государству будет намного проще его контролировать, считают в ЦРПТ. "Бизнес и потребитель не будут путаться в многообразии площадок, а стоимость товаров, по данным The Boston Consulting Group и нашим расчетам, при самом консервативном сценарии снизится на 10%", - добавил Юсупов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия и оператором пресс-центра.