В Раде потребовали расследовать обращение к РФ по проектам в атомной сфере

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от фракции "Народный фронт" требуют от правительства страны провести служебное расследование по поводу переписки министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика с руководством "Росатома" о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Призываем кабинет министров Украины провести служебное расследование. В случае подтверждения этого факта требуем вызвать Насалика в Верховную раду для предоставления личных объяснений парламентариям", - говорится в обращении членов "Народного фронта".

Депутаты также обратились к своим коллегам из пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" с требованием дать оценку действиям министра, который попал в правительство по квоте именно этой политической силы.

В минувший вторник, 10 июля, украинское издание "Экономическая правда" опубликовало письмо главы минэнерго Украины Игоря Насалика в адрес "Росатома", в котором министр якобы заявил, что Украина заинтересована в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. В частности, речь шла о возможности разморозки совместного строительства завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области на Украине.

Вместе с тем, позже Насалик сам прокомментировал "Экономической правде" эту информацию, назвав ее "фейком". По его словам, факт обращения к российской стороне действительно имел место, однако там говорилось лишь о "готовности обсудить состояние реализации совместных проектов в сфере атомной энергетики, в частности проекта по созданию на Украине производства ТВЭЛ". Он добавил, что минэнерго страны предложило "Росатому" провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля.

Между тем, в комментарии ТАСС представитель российской госкорпорации сообщил, что компания не получала такого обращения от Украины.

Замороженный проект

В 2010 году правительство Украины утвердило компанию ТВЭЛ победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива. Тогда же под сооружение объекта были выделены 6,8 га в Кировоградской области, бюджет оценивался в $450 млн. Для реализации проекта был создан "Завод по производству ядерного топлива", 50% плюс одной акцией которого владеет украинский госконцерн "Ядерное топливо", а остальным - ТВЭЛ.

В комментарии "Экономической правде" Насалик заявил 10 июля, что минэнерго страны рассматривает два варианта дальнейших шагов, связанных с сооружением на Украине завода ядерного топлива. Первый предусматривает расторжение договора с ТВЭЛ, которая ранее была признана победителем конкурса по отбору технологий строительства завода ядерного топлива, а также "требования Украины к России о возврате $8,5 млн долларов, инвестированных в прошлые годы украинской стороной".

Второй вариант предполагает выкуп инвестором российской доли акций в совместном предприятии, которое должно было заняться строительством завода. В пресс-службе минэнерго страны заявили, что в июне 2018 года от руководства компании China Nuclear Energy Industry Corporation поступило приглашение о проведении трехсторонних переговоров об участии китайской стороны в реализации проекта строительства завода.

Начало производства тепловыделяющих элементов было намечено на 2015 год, однако в середине года Киев принял решение прекратить реализацию проекта ввиду политической ситуации.