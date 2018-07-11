Госдума может 19 июля рассмотреть во II чтении проект об органическом сельском хозяйстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Законопроект об органическом сельском хозяйстве, одобренный Госдумой в первом чтении в апреле 2018 года, может быть рассмотрен во втором чтении 19 июля. Об этом говорится в сообщении Национального органического союза.

"В первом чтении законопроект принят в апреле 2018 года стало понятно, что текст требует доработок. В ближайшее время пройдет второе чтение документа", - отмечается в сообщении.

По словам советника министра сельского хозяйства РФ по вопросам развития органического сельского хозяйства Сергея Сорокоумова, которые приводятся в сообщении, Минсельхоз и Национальный органический союз концептуально текст закона одобрили, однако имеется ряд замечаний содержательного характера по новациям, которые введены в текст. "Так, в понятии "органическая продукция" используется ряд слов, которые нельзя использовать, например, "экологически чистая продукция", "пищевые продукты" (в которые входят и газированные напитки, и жевательные резинки). Мы не согласны с предложением расширения понятия органической продукции, отличающейся от принятой в мировом сообществе. Также не согласны с тем, что она определяется общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности", - отметил Сорокоумов. Такие же замечания были и к другим понятиям.

Кроме того, в законопроекте есть требование к производству органической продукции, которое говорит о запрещении применения химикатов. Но в российском законодательстве под агрохимикатами и пестицидами подразумевается, в том числе навоз, помет, природные удобрения, мел, известь, доломит, все средства защиты растений, в том числе биологического происхождения, напомнил Сорокоумов. "Поэтому мы предлагаем сформулировать "неприменение агрохимикатов, пестицидов, за исключениями, установленными национальным, межгосударственным и международными стандартами производства органической продукции, действующими в РФ", что существует в практике других стран, например, Казахстана, Армении, а также Евросоюза", - заявил эксперт.

Он также предложил статью об утверждении графического изображения знаков органической продукции назвать "маркировка органической продукции" и высказал ряд предложений, связанных с основными требованиями к производству органической продукции, ее упаковкой, аккредитацией сертификаторов, приведением в соответствие законопроекта с другими законодательными актами, в том числе с Лесным кодексом.

В свою очередь, главный советник Государственно-правового управления президента России Павел Павлов отметил, что, по сравнению с первым вариантом законопроекта, предложенным правительством, документ стал более содержательным.

Уполномоченный представитель Российского зернового союза в Федеральном собрании России Павел Бурдуков отметил необходимость поддержания производителя государством в переходный конверсионный период, а также важность субсидирования процесса сертификации. С его позицией согласился исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко, отметив: "Самый сложный период - конверсионный. В него предприятия войдут, как только закон будет принят". "Я предлагаю в законопроекте установить срок создания реестра производителей органической продукции и начала господдержки не с 2020 года, а хотя бы с 1 июля 2019 года, когда предприятия могут уже войти в период конверсии", - добавил он.

Мироненко также отметил необходимость введения раздела маркировки, а не только регулирования использования графического изображения.

О законопроекте

Госдума приняла 3 апреля в первом чтении правительственный законопроект, которым определяются принципы производства органической продукции. Законопроектом предлагается установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции, регулируются отношения только в части производимой продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного.

Инициативой вводятся понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции". Документом также определяются принципы производства органической продукции, полномочия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ в области производства органической продукции, полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области производства органической продукции. В частности, предусматривается добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, учитывающим принципы ее производства.

Кроме того, предусматривается создание единого государственного реестра производителей органической продукции, который содержит сведения о видах производимой ими органики. Реестр создается в целях безвозмездного информирования потребителей. Документом также устанавливаются требования к использованию графического изображения органической продукции.

Первые попытки урегулировать законодательство в сфере производства органической продукции были предприняты в России почти 15 лет назад. Сейчас более чем в 80 странах мира действуют законы об органической продукции, но Россия в число этих стран пока не входит. 18 января 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на заседании правительства отметил, что Россия может занять от 10 до 25% на рынке органических продуктов.