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Правительство РФ передало права на два участка в ЯНАО СП "Газпрома" и "Русгазодобычи"

Экономика и бизнес
12 июля, 18:33 UTC+3 МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Право пользования Семаковским и Северо-Парусовым месторождениями на территории Тазовского и Надымского районов получило ООО "Русгазальянс"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило передачу права пользования на два участка в Ямало-Ненецком автономном округе совместному предприятию "Газпрома" и "Русгаздобычи" - ООО "Русгазальянс". Соответствующее распоряжение 11 июля подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению, СП "Русгазальянс" передано право пользования Семаковским и Северо-Парусовым месторождениями на территории Тазовского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа и в акватории Тазовской губы Карского моря. Ранее лицензии на участии принадлежали "Газпром добыча Ямбург".

В мае член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов говорил, что холдинг рассчитывает к концу года подготовить варианты использования газа Тамбейской группы месторождений, не исключено производство сжиженного природного газа (СПГ).

В мае 2017 года "Газпром" подписал с "Русгаздобычей" (компания специального назначения, созданная Национальной химической группой) меморандум о намерениях вести совместную работу на месторождениях Тамбейского кластера и реализовать проекты развития газохимического производства на базе запасов и ресурсов ачимовских и валанжинских залежей. Соглашение закрепляет условия совместной работы на прединвестиционном этапе проектов, а также предусматривает изучение возможности и оценки экономической целесообразности создания совместного предприятия для их реализации.

В апреле 2017 года "Газпром" и "Русгаздобыча" учредили совместную проектную компанию - ООО "Русгазальянс" - для реализации проекта по разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поручил привлекать российских партнеров к освоению запасов месторождений Тамбейской группы. В свою очередь Миллер сообщал, что новые запасы позволят реализовать новые проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии. Объем запасов Тамбейского кластера составляет 6,7 трлн куб. м, уточнил глава "Газпрома".

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