Комитет Госдумы создал рабочую группу по доработке проекта о страховании инвестсчетов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил создание рабочей группы для доработки законопроекта о страховании инвестиций граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

Руководителем рабочей группы назначен депутат Госдумы и член комитета Алексей Лященко. Рабочая группа будет действовать до принятия закона, и ее решения будут носить рекомендательный характер.

Рабочая группа займется анализом ситуации в сфере гарантий сохранности инвестиций на российском финансовом рынке, изучением зарубежного опыта в этом вопросе, подготовкой предложений по разработке законопроектов о защите прав интересов инвесторов.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога, например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей. Но в обоих случаях налоговых льгот можно лишиться, если ИИС будет закрыт ранее чем через три года.

Спорные вопросы

Законопроект о страховании ИИС был принят летом 2017 года в первом чтении. Ко второму чтению предлагались поправки, так как в первоначальном варианте было несколько спорных вопросов. Первый из них - кто будет оператором компенсационного фонда, из которого российские инвесторы будут получать выплаты в случае краха компании, в которой открыт ИИС. В документе было прописано Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас осуществляет выплаты вкладчикам рухнувших банков. Но Минфин и ЦБ были категорически против, так как для граждан это создаст ложную гарантию, что их инвестиции застрахованы государством.

При этом в законопроекте прописано, что страховым случаем может быть аннулирование лицензии профучастника рынка ценных бумаг (брокера, управляющего, депозитария), отзыв у страхователя, являющегося кредитной организацией, лицензии ЦБ на осуществление банковских операций, а также введение ЦБ моратория на удовлетворение требований кредиторов страхователя, являющегося кредитной организацией. Инвестиционные риски и снижение стоимости инвестиций страховаться не будут.

Второй спорный вопрос - кто будет и в каком размере вносить средства в компенсационный фонд. Несмотря на то, что законопроект принят в первом чтении, в нем нет расчетов, сколько средств должны внести профучастники рынка ценных бумаг в компенсационный фонд. Минфин против выделения на это средств из бюджета, кредиты от ЦБ не предусмотрены, следует из законопроекта.