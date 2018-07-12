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Комитет Госдумы поддержал законопроект об упрощении госзакупок научными организациями

Экономика и бизнес
12 июля, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Законопроект позволит научным организациям проводить закупки товара, работ или услуг у единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, включающий государственные и муниципальные научные организации в список заказчиков, имеющих право осуществлять госзакупки у единственного поставщика. Законопроект был инициирован членами Совета Федерации и депутатами Госдумы во главе с Галиной Кареловой.

Сейчас правом осуществлять закупки у единственного поставщика наделены государственные и муниципальные организации культуры, образовательные организации, организации для детей-сирот, физкультурно-спортивные организации, а также зоопарки, заповедники, театры, музеи, библиотеки и архивы.

Авторы законопроекта предлагают распространить это право на научные организации. Законопроект позволит научным организациям проводить закупки товара, работ или услуг у единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик сможет осуществить, не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 млн рублей.

Законопроект был подготовлен во исполнение предложений, высказанных на заседании совета при президенте РФ по науке и образованию, состоявшемся 8 февраля 2018 года в Новосибирске.

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