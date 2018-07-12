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Великобритания стремится сохранить сотрудничество с ЕС в рамках системы Galileo

Экономика и бизнес
12 июля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Ранее газета Financial Times сообщила о том, что британские компании могут выйти из проекта Galileo после Brexit

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ТАСС, 12 июля. Великобритания заинтересована в сохранении сотрудничества с Евросоюзом в рамках программы спутниковой системы навигации Galileo. Об этом говорится в опубликованной в четверг так называемой Белой книге - детальном плане британского правительства по будущим отношениям с Брюсселем.

"Соединенному Королевству и ЕС следует продолжать тесно сотрудничать в соответствующих областях технологий путем продолжения участия Великобритании в космических программах ЕС, в том числе Galileo, - говорится в документе. - Это поможет как руководству, так и гражданам и промышленности".

В марте газета Financial Times сообщила о том, что британские компании, вероятно, будут вынуждены выйти из проекта Galileo после Brexit.

По свидетельству издания, Европейский союз не хочет, чтобы данные о военных аспектах программы, аналоге американского GPS, передавались третьей стране, которой станет Соединенное Королевство после того, как оно покинет ЕС. Согласно информации издания, французские компании получат преимущество при участии в конкурсах проекта после ухода британских коллег.

Реализация проекта Galileo началась в 2006 году с подписания договора между Европейским космическим агентством и совместным предприятием Galileo Industries. Бюджет программы составляет около €10 млрд ($12,5 млрд). Британия инвестировала почти 12% от общей суммы ($1,5 млрд).

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