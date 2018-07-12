Около 400 компаний из РФ и КНР приняли участие в бирже контактов на ИННОПРОМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля./ТАСС/. Около 400 компаний из России и Китая приняли участие в бирже контактов, которая прошла в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

"Биржа контактов прошла в зале пленарного заседания, на самой большой площадке из всех четырех павильонов "Екатеринбург Экспо". Я видел в списке со стороны наших китайских коллег 172 компании. Учитывая то, что компании в основном представляет не один человек а два, считайте, какие там цифры. С нашей стороны предварительно зарегистрировались более 200 компаний", - сказал он.

Также Беседин отметил, что проведение такого мероприятия даже технически очень сложно. "Нужно найти такое же количество профессиональных китаистов, которые должны обеспечивать уровень технического перевода, причем там разброс тем ну просто огромный: от средств связи, до металлургических прокатных станов. Пришлось переводчиков из Москвы приглашать", - пояснил он.

Кроме этого президент Уральской ТПП сказал, что у биржи контактов есть продолжение программы на площадке Уральской ТПП.

"Наш стенд более 500 кв. м., на котором разместилось около 100 различных предприятий. Сегодня уже те, кто не пошли на биржу - первая делегация из 42 представителей китайских компаний приняли участие в презентационном марафоне непосредственно на нашей площадке. Такой насыщенной выставочной программы я не помню", - заключил собеседник агентства.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство".

Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.