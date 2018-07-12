Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 400 компаний из РФ и КНР приняли участие в бирже контактов на ИННОПРОМе

Экономика и бизнес
12 июля, 18:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля./ТАСС

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин сказал, что у биржи контактов есть продолжение программы на площадке ТПП

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля./ТАСС/. Около 400 компаний из России и Китая приняли участие в бирже контактов, которая прошла в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

"Биржа контактов прошла в зале пленарного заседания, на самой большой площадке из всех четырех павильонов "Екатеринбург Экспо". Я видел в списке со стороны наших китайских коллег 172 компании. Учитывая то, что компании в основном представляет не один человек а два, считайте, какие там цифры. С нашей стороны предварительно зарегистрировались более 200 компаний", - сказал он.

Также Беседин отметил, что проведение такого мероприятия даже технически очень сложно. "Нужно найти такое же количество профессиональных китаистов, которые должны обеспечивать уровень технического перевода, причем там разброс тем ну просто огромный: от средств связи, до металлургических прокатных станов. Пришлось переводчиков из Москвы приглашать", - пояснил он.

Кроме этого президент Уральской ТПП сказал, что у биржи контактов есть продолжение программы на площадке Уральской ТПП.

"Наш стенд более 500 кв. м., на котором разместилось около 100 различных предприятий. Сегодня уже те, кто не пошли на биржу - первая делегация из 42 представителей китайских компаний приняли участие в презентационном марафоне непосредственно на нашей площадке. Такой насыщенной выставочной программы я не помню", - заключил собеседник агентства.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство".

Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
2
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Ответные меры России на санкции. Досье
5
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
6
Мамонт Женя удивил ученых
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!