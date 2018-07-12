Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией

Экономика и бизнес
12 июля, 20:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

Президент Украины добавил также, что строительство "Северного потока - 2" несет угрозы европейской энергетической безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна должна закупать весь российский газ на своей восточной границе и далее транспортировать его в Европу.

Смотрите также
Погрузка труб для магистрального газопровода "Северный поток — 2", Засниц, Германия, 2017 год

Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

Выступая в четверг на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе, Порошенко стал говорить о том, что строительство "Северного потока - 2" несет угрозы энергетической безопасности Европы и в этом контексте заявил об эффективности такой схемы. "В данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации", - заявил Порошенко.

Он также сказал, что в рамках встреч в Брюсселе с лидерами стран-членов НАТО провел "эффективные консультации по вопросу газопровода "Северный поток - 2". "Могу сказать, что вопрос "Северного потока - 2" занял достаточно весомую часть в дискуссии с президентом [США Дональдом] Трампом, в дискуссии с президентом [Польши Анджеем] Дудой, в дискуссии с большим количеством руководителей и была выработана абсолютно общая позиция", - сказал президент. По его словам, эта позиция заключается в том, что "Северный поток - 2" угрожает энергетической безопасности Европы".

Инфографика &quot;Северный поток — 2&quot;

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

В настоящее время за транзит российского газа по территории Украины платит Москва. Киев зарабатывает на этом до $3 млрд в год. В случае предлагаемой Киевом схемы, при которой он будет закупать весь газ для Европы на своей восточной границе, Украина надеется на оплату транзита странами ЕС.

Украина не покупает газ от контрагентов из России с 25 ноября 2015 года. Импорт того же российского газа осуществляется из Европы. Однако с 2018 года "Нафтогаз Украины" должен возобновить закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов топлива. Как сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, в 2018 году Украина закупит у РФ около 4-5 млрд куб. м газа и продолжит импорт из Европы.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил, что трехсторонние переговоры ЕС - РФ - Украины по газу пройдут 17 июля. Переговоры должны затронуть вопросы сроков обязательств по будущему транзиту газа через Украину, его объемов и цены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
28-й саммит НАТО Газовый конфликт России и Украины
Персоны
Дуда, Анджей Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
США Россия Польша Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
2
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
3
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
4
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
5
Трамп опубликовал в Twitter письмо Ким Чен Ына
6
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
7
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!