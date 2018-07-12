Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна должна закупать весь российский газ на своей восточной границе и далее транспортировать его в Европу.

Выступая в четверг на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе, Порошенко стал говорить о том, что строительство "Северного потока - 2" несет угрозы энергетической безопасности Европы и в этом контексте заявил об эффективности такой схемы. "В данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации", - заявил Порошенко.

Он также сказал, что в рамках встреч в Брюсселе с лидерами стран-членов НАТО провел "эффективные консультации по вопросу газопровода "Северный поток - 2". "Могу сказать, что вопрос "Северного потока - 2" занял достаточно весомую часть в дискуссии с президентом [США Дональдом] Трампом, в дискуссии с президентом [Польши Анджеем] Дудой, в дискуссии с большим количеством руководителей и была выработана абсолютно общая позиция", - сказал президент. По его словам, эта позиция заключается в том, что "Северный поток - 2" угрожает энергетической безопасности Европы".

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

В настоящее время за транзит российского газа по территории Украины платит Москва. Киев зарабатывает на этом до $3 млрд в год. В случае предлагаемой Киевом схемы, при которой он будет закупать весь газ для Европы на своей восточной границе, Украина надеется на оплату транзита странами ЕС.

Украина не покупает газ от контрагентов из России с 25 ноября 2015 года. Импорт того же российского газа осуществляется из Европы. Однако с 2018 года "Нафтогаз Украины" должен возобновить закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов топлива. Как сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, в 2018 году Украина закупит у РФ около 4-5 млрд куб. м газа и продолжит импорт из Европы.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил, что трехсторонние переговоры ЕС - РФ - Украины по газу пройдут 17 июля. Переговоры должны затронуть вопросы сроков обязательств по будущему транзиту газа через Украину, его объемов и цены.